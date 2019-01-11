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Лукашенко: В ближайшие годы Белоруссию будут «пробовать на зуб»

Политика

Будет трудно, но интересно, считает белорусский президент

Лукашенко: В ближайшие годы Белоруссию будут «пробовать на зуб»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Александр Лукашенко

Минск, 11 января 2019, 20:47 — REGNUM  Президент Белоруссии Александр Лукашенко на торжественном приеме по случаю Старого Нового года заявил, что в ближайшие годы будут для страны и народа крайне непростыми.

По словам Лукашенко, нынешний 2019 и следующий 2020 годы будут для Белоруссии непростыми, так как многие будут «пробовать на зуб» Белоруссию.

«Это непростые годы, потому что, скажу откровенно, в эти два года нас будут очень сильно «пробовать на зуб», на предмет того, достойны ли мы, если конкретизировать, той независимости, о которой мы всегда и везде говорим», — сказал Лукашенко.

Он призвал быть готовыми ответить на этот вопрос и выразил уверенность, что Белоруссия сможет найти «достойный ответ».

И хотя из-за этого год будет непростым, но «очень интересным», отметил Лукашенко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на фоне определенных трудностей в российско-белорусских отношениях Лукашенко в последнее время стал часто говорить о том, что Белоруссия будет во что бы то ни стало отстаивать свою независимость и никогда не будет поглощена другим государством.

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Внешняя политика Белоруссии
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