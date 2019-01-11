«Единая Россия» займется вопросами питания в школах

Москва, , 18:19 — REGNUM «Единая Россия» обсудит проект нового СанПиНа с Роспотребнадзором, представителями школ и детских садов.

«В ближайшее время на площадке партии «Единая Россия» мы обсудим проект нового СанПиНа («Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания детей») с участием Роспотребнадзора, директоров школ и детских садов, родительского сообщества, экспертов. Данный документ, безусловно, требует доработки, учитывая интересы всех сторон. СанПиН должен быть одинаково удобен и применим для детей, которые питаются в школьной столовой, и для тех, кто приносит еду из дома», — заявила координатор партпроекта «Единой России» «Новая школа», член президиума Генсовета партии Алена Аршинова, комментируя информацию о проекте нового СанПиНа по организации питания детей.

«Единая Россия» изучает проект нового СанПиНа и в самое ближайшее время на площадке Партии мы обсудим данный документ с участием Роспотребнадзора, директоров школ и детских садов, родительского сообщества, экспертов. На эту встречу будут приглашены поставщики питания и представители экспертного сообщества. Считаем важным при подготовке таких изменений учитывать, в первую очередь, интересы детей и их родителей и качество и безопасность школьного питания», — сказала координатор партийного проекта «Единой России» «Новая школа».

По ее словам, также важно учесть мнение директоров школ, заведующих детских садов и педагогов, ведь в конечном счете именно на них ложится ответственность как на организаторов питания в образовательных организациях.

Напомним, российским учащимся могут запретить приносить с собой в школу продукты и блюда, приготовленные дома. Такой запрет содержится в проекте новых СанПиНов по организации детского питания, разработанных Роспотребнадзором.