Власти РФ испугались реакции общества на Курильский вопрос – Кагарлицкий

Москва, , 17:34 — REGNUM План быстрой передачи Курил Японии сорвался, и теперь ситуацию пытаются отыграть назад, распространяя минимальное количество информации по этому вопросу, полагает директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 11 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что Москва не нарушала «режим тишины» вокруг переговорного процесса (о судьбе мирного договора между РФ и Японией — прим. ИА REGNUM ), а вот с японской стороны звучат во многом «неуместные и странные» заявления.

«Я не думаю, что японцы проболтались, — сказал Кагарлицкий. — Вполне возможно, все детали договорённостей еще не зафиксированы, но, скорее всего, возникла ситуация неожиданного осложнения на внутреннем фронте у самих российских властей. Они не ожидали, что на такой ранней стадии будет такая негативная и быстрая реакция общественности. У нас люди обычно начинают протестовать, когда уже поздно. С Курилами же получается совершенно иная картина. Решение ещё не принято официально и даже ещё не объявлено, но уже возникло очень мощное общественное настроение, которое начинает выражаться в протестных акциях».

В то же время, по мнению Кагарлицкого, если власти РФ заинтересованы в минимальном распространении информации о ходе переговоров, посвящённых судьбе островов Курильской гряды, у японцев нет такой необходимости.

«Наоборот, [премьер-министр Японии Синдзо] Абэ заинтересован в том, чтобы было как можно больше информационного шума вокруг этих событий, — сказал Кагарлицкий. — Для него это чистый плюс. Поэтому медийные стратегии РФ и Японии прямо противоположные».

В то же время эксперт заметил, что успокаиваться ещё рано и риск сдачи Курил всё ещё сохраняется.

«Если российские власти конкретно и открыто не объявят, что не намерены отдавать Японии эти территории, то они будут лишь разогревать в людях ощущении обиды, возмущения и неприязни, — сказал Кагарлицкий. — Увы, есть вероятность, что договорённость с японцами для российских властей намного важнее, чем мнение граждан РФ».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Захаровой, Россия призывает Японию воздержаться от спекуляций на теме мирного договора. Такое заявление она сделала 11 января.

Представитель МИД сказала, что Москва «режим тишины» вокруг переговорного процесса не нарушала, а вот с японской стороны звучат во многом «неуместные и странные» заявления, а также возникает большое количество попыток «найти какие-либо разночтения и выявить какие-то несоответствия либо в подходах сторон, либо в позиции одной стороны».

«Самое время сейчас создать нормальную рабочую обстановку, не основанную на спекуляциях и дезинформации, для работы глав внешнеполитических ведомств», — назидательно высказалась представитель главного внешнеполитического ведомства РФ.

Также отметим, что власти Японии не прекращают своих попыток добиться отторжения от России островов Курильской гряды — Шикотана, Итурупа, Кунашира и группы островов Хабомаи, в то время как нынешние российские власти настаивают на том, чтобы японские власти безоговорочно признали итоги Второй мировой войны, заключили с Россией мирный договор без каких-либо условий.

Кроме того, Россия постоянно напоминает японской стороне, что после окончания войны весь архипелаг вошёл в состав СССР. Москва считает, что суверенитет РФ над этими островами, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

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