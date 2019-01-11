Главный архитектор Ялты пропал без вести полтора месяца назад

Ялта, Крым, , 16:35 — REGNUM Бесследно пропавшего более месяца назад и.о. начальника департамента градостроительства и архитектуры администрации Ялты Эдема Керимова никто не ищет. Об этом на своей странице в Facebook сообщил крымский общественник Сергей Сардыко.

По данным МВД Крыма, Керимов покинул департамент архитектуры 28 ноября и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

«28 ноября он вызвал «скорую помощь», и ему выписали больничный до 5 декабря. После этого человека никто не видел», — комментировал ситуацию глава администрации города Алексей Челпанов.

«Уже больше месяца как накануне принятия скандального Генплана загадочно исчез главный архитектор Ялты Керимов, — пишет Сергей Сардыко. — Мне сначала врали о его нахождении на больничном, а потом, сообщили, что якобы беглец 20 декабря прислал заявление об увольнении, а 26 декабря полиция это заявление изъяла. Так уволен или нет Керимов? Сколько ещё будет продолжаться служебное расследование? Почему не объявят премию для тех, кто поможет в розыске? Знаю одно: Керимов неоднократно говорил мне, что ему очень трудно работать с Челпановым и он хочет уйти с работы».

По его словам, Керимов признавался, что Челпанов запрещает всем своим подчинённым без его разрешения разговаривать с журналистами.

«Хорошая атмосфера в горадминистрации, правда? И что-то по уголовному делу по телефонной прослушке и обыске в кабинете у Челпанова 24 октября компетентные органы так ничего и не рассказали общественности», — подчеркнул Сардыко.

Как сообщало ИА REGNUM, летом, после ареста экс-главы города Андрея Ростенко, правоохранители провели выемку документов в администрации Ялты. В начале декабря местные депутаты приняли стратегию развития до 2030 года, а также новый генеральный план города.

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