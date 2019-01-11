В Госдуме назвали шантажом предложение США выйти из ООН

Москва, , 13:21 — REGNUM Внесенный в Конгресс США законопроект о выходе страны из Организации Объединённых Наций (ООН) в Госдуме назвали «попыткой шантажа ключевой международной организации», передает корреспондент ИА REGNUM 11 января.

«Сам выход Вашингтона из ООН маловероятен, тем более, в нынешней ситуации. При этом метод игнорирования коллективной ответственности за разрешение важнейших проблем мира стал визитной карточкой политики США», — считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Он указал на то, что американская сторона на всех международных площадках ведет себя одинаково безответственно, оказывая давление на других участников организаций, пытаясь превратить уважаемые институты в инструмент манипуляций общественным мнением и достижения собственных корыстных целей.

Конгрессмен от штата Алабама Майк Роджерс предложил США покинуть ряды ООН — соответствующий законопроект он внес на рассмотрение в комитет конгресса по иностранным делам. Среди причин необходимости покинуть ряды ООН Роджерс назвал критику Израиля, «величайшего союзника США», со стороны международной организации, а также «атаки на американские идеалы, такие как вторая поправка» (она гарантирует право граждан на хранение и ношение оружия).

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