Узбекско-киргизский товарооборот вырос на 55%

Ташкент, , 13:14 — REGNUM Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов и его киргизский коллега Чингиз Айдарбеков в Ташкенте обсудили новый этап сотрудничества между двумя странами, сообщает 11 января МИД Узбекистана.

«В рамках состоявшейся беседы стороны с удовлетворением констатировали, что благодаря установлению регулярного взаимодействия Узбекистана и Киргизии на различных уровнях, прежде всего между главами государств, в двусторонних отношениях создана беспрецедентная дружественная атмосфера, которая позволила последовательно решать накопившиеся проблемы и выйти на новый этап сотрудничества», говорится в сообщении.

Особое внимание министры уделили приоритетным направлениям дальнейшего углубления сотрудничества в политической, торгово-экономической, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной и других областях в 2019 году.

Стороны отметили, что за 11 месяцев 2018 года взаимный товарооборот вырос на 55% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составил 363 миллионов долларов.

Министры также обменялись мнениями относительно вопросов повестки дня первой встречи диалога «Индия — Центральная Азия» с участием Афганистана, которая состоится в Самарканде 12−13 января.

«Была выражена уверенность, что форум в данном формате позволит расширить региональное сотрудничество на различных направлениях», говорится, в частности, в документе.