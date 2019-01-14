Как России заставить мировые процессы работать на нее

Москва, , 01:19 — REGNUM Отчаявшись предложить миру позитивную повестку развития, запад вновь разыгрывает вытащенную из арсенала ХХ века антироссийскую повестку, стараясь выставить Москву ответственной за собственные промахи и ошибки. Почему, несмотря на обострение противостояния с Западом, эта ситуация дает России уникальный шанс на развитие, рассказывает автор ИА REGNUM Руслан Хубиев.

Подъем народных движений и партий в Европе является логичным следствием всеми уже понимаемой исчерпанности предыдущей, либеральной модели, которая очевидно оказалась не более, чем инструментом в руках ТНК. И вовсе не зря подъем национальных движений в Европе совпал по времени с резким внешнеполитическим рывком России, ярко явившей себя миру в качестве самостоятельного игрока с весьма масштабными амбициями.

Даже «желтые жилеты» во Франции объявили одной из целей своей борьбы возвращение политического и экономического суверенитета. Европейские выборы 2019 года могут стать важной ступенью в деле «народного освобождения Европы», несмотря на сопротивление США и Великобритании. Так что под попытками большей части западных СМИ выставить виновников надвигающегося политического переформатирования Европы, есть своя логика. Вот только для того, чтобы и Россия выиграла от происходящих в мире процессов возвращения к национальному здравомыслию, ей самой следует держать ухо востро и не останавливаться на уже имеющихся достижениях. Какие угрозы и обещания видятся в наступившем 2019 году для России?

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