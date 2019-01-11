«Не сахарные»: Минкомсвязи против наказания за оскорбления властей в сети

Москва, , 12:48 — REGNUM Минкомсвязи подготовило отрицательное заключение о законопроекте об административном наказании за оскорбления органов власти и государства. Об этом сообщил замглавы министерства Алексей Волин газете «Ведомости».

Он отметил, что в проекте используются термины об оскорблении, которые можно трактовать слишком широко и которые дублируют уже существующие законы. Например, ограничения на публичное использование нецензурной лексики. Волин также напомнил, что у граждан России есть конституционное право свободно высказывать свое мнение:

«Одна из задач государственных органов — спокойно выслушивать критику своей работы. Не сахарные».

Подобные претензии Минкомсвязи выдвинуло и к ограничениям на распространение фейковой информации, несущей опасность здоровью граждан. По словам Волина, министерство в целом не против такой инициативы, но попросило поправить слишком широкую трактовку терминов.

Напомним, оба документа внесли в Госдуму в конце 2018 года сенаторы Людмила Бокова и Андрей Клишас, а также депутат Дмитрий Вяткин («Единая Россия»). За публикацию неуважительных отзывов о власти предложили давать до 15 суток ареста, а за распространение фейков — штрафы от 5 тысяч до миллиона рублей. Законопроекты обсудят на расширенном заседании комитета Госдумы по информационной политике 14 января. Ранее Комитет Госдумы по безопасности рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении оба законопроекта.

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