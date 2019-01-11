Пятница, 11 Января 2019 года
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Китай недоволен непоследовательной экономической политикой Пакистана

Политика

Посол КНР в Пакистане заявил, что политика Исламабада отпугивает инвесторов из Поднебесной

Исламабад, 11 января 2019, 12:59 — REGNUM  10 января посол Китая в Пакистане Яо Ин выступил в Торговой палате в Лахоре (провинция Панджаб), раскритиковав торговую политику Пакистана.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, Яо Ин заявил, что высокие налоги и недостаточные послабления, а также непоследовательная торговая политика Исламабада отпугивают инвесторов не только из Поднебесной, но и со всего мира. Отвечая на вопрос о том, почему китайские предприниматели переносят свои предприятия не на территорию «железного брата» — Пакистана, а в Индию и Камбоджу, китайский посол указал на высокие таможенные пошлины и налоги.

По мнению Яо Ина, привлечь китайских инвесторов помогут специальные экономические зоны, которые будут созданы в рамках Китайско-пакистанского экономического коридора. Именно эти территории с особыми льготными правилами предпринимательской деятельности повысят интерес китайского бизнеса.

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Зарубежная хроника
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