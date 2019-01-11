Китай недоволен непоследовательной экономической политикой Пакистана

Исламабад, , 12:59 — REGNUM 10 января посол Китая в Пакистане Яо Ин выступил в Торговой палате в Лахоре (провинция Панджаб), раскритиковав торговую политику Пакистана.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, Яо Ин заявил, что высокие налоги и недостаточные послабления, а также непоследовательная торговая политика Исламабада отпугивают инвесторов не только из Поднебесной, но и со всего мира. Отвечая на вопрос о том, почему китайские предприниматели переносят свои предприятия не на территорию «железного брата» — Пакистана, а в Индию и Камбоджу, китайский посол указал на высокие таможенные пошлины и налоги.

По мнению Яо Ина, привлечь китайских инвесторов помогут специальные экономические зоны, которые будут созданы в рамках Китайско-пакистанского экономического коридора. Именно эти территории с особыми льготными правилами предпринимательской деятельности повысят интерес китайского бизнеса.