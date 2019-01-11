США продолжат вводить санкции против РФ – политолог

Москва, , 12:44 — REGNUM США уже даже не пытаются придумывать правдоподобную причину для введения санкций против РФ, полагает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 11 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова министра финансов США Стивена Мнучина, который сообщил, что Америка продолжит вводить санкции против России.

«Санкционный режим не связан с какой-то конкретной темой — например с возвращением Крыма или ситуацией на Юго-Востоке Украины, — убежден Шаповалов. — Это было понятно уже в 2014 году. Но сейчас это стало очевидно абсолютно всем. Находятся любые формальные причины для введения санкций. Есть санкции, которые введены из-за так называемого отравления Скрипалей, а есть те, что появились из-за так называемого вмешательства РФ в американские выборы».

Все это, по мнению Шаповалова, процесс экономического давления на Россию.

«Это элемент гибридной войны, и экономика в данном случае используется в качестве инструмента давления на Россию и для борьбы с Россией, — убеждён политолог. — Что касается поводов и причин для введения тех или иных санкционных мер, то они придумываются в процессе введения санкций, и возникает ощущение, что в настоящий момент в США особенно даже и не ставят цель придумать какую-то правдоподобную привязку очередной порции санкций к какому-то событию, связанному с Россией».

Реальная цель санкций, как подчеркнул Шаповалов, состоит в том, чтобы ослабить российскую экономику и через это ударить по российской политической системе.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Мнучина, санкционная политика США в отношении России при нынешнем президенте США Дональде Трампе значительно более жёсткая, чем при предыдущих администрациях Белого дома.

«Нынешняя администрация более жёсткая по отношению к России и ввела больше антироссийских санкций, чем прежние, и мы будем продолжать это делать», — сказал министр.

Читайте ранее в этом сюжете: США обещают продолжить жёсткий курс санкций против России