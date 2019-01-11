Афганская армия нанесла авиаудар по укрытиям талибов* в провинции Кунар

Асадабад, Афганистан, , 14:29 — REGNUM Официальные представители Национальной армии Афганистана в провинции Кунар (столица провинции — г. Асадабад) заявили, что на территории этого региона в результате операции, проведённой Национальными силами безопасности и обороны Афганистана, было ликвидировано по меньшей мере шесть боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», Национальные силы безопасности и обороны Афганистана нанесли авиационный удар по укрытиям талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории уезда Вата-Пур провинции Кунар.

По словам официальных представителей Национальной армии Афганистана в проивнции Кунар, авиационный удар был нанесен по позициям боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), когда они вели подготовку к проведению серии терактов на территории провинции.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.