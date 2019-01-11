Пятница, 11 Января 2019 года
14:29:47 МСК

Афганская армия нанесла авиаудар по укрытиям талибов* в провинции Кунар

Политика

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ Операция по уничтожению боевиков была проведена Национальными силами безопасности и обороны Афганистана

Асадабад, Афганистан, 11 января 2019, 14:29 — REGNUM  Официальные представители Национальной армии Афганистана в провинции Кунар (столица провинции — г. Асадабад) заявили, что на территории этого региона в результате операции, проведённой Национальными силами безопасности и обороны Афганистана, было ликвидировано по меньшей мере шесть боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», Национальные силы безопасности и обороны Афганистана нанесли авиационный удар по укрытиям талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории уезда Вата-Пур провинции Кунар.

По словам официальных представителей Национальной армии Афганистана в проивнции Кунар, авиационный удар был нанесен по позициям боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), когда они вели подготовку к проведению серии терактов на территории провинции.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить