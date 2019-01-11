Великобритания планирует открыть представительство при АСЕАН

Джакарта, , 08:43 — REGNUM Постоянный секретарь МИД Великобритании Саймон Макдональд заявил, что правительство откроет специальное представительство при Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Джакарте, сообщает Antaranews.

Саймон Макдональд посетил Секретариат АСЕАН в Джакарте 10 января 2019 года, чтобы обсудить укрепление отношений Великобритании со странами-членами АСЕАН после выхода Великобритании из Европейского союза.

Представитель МИД Великобритании заявил, что представительство при АСЕАН откроется в этом году, вскоре после назначения британского посла при АСЕАН. В настоящее время посол Великобритании в Индонезии Моаззам Малик также является послом Великобритании при АСЕАН.

По словам Саймона Макдональда, одна из главных целей Великобритании после Brexit состоит в том, чтобы быть более открытыми в отношениях со странами всего мира.

«В течение последних 45 лет мы уделяли большое внимание Европе. В будущем мы не покинем Европу, но мы подчеркиваем нашу открытость всему миру, в том числе и странам АСЕАН», — отметил он.

Напомним, АСЕАН — это региональная межправительственная организация, в которую входят десять стран Юго-Восточной Азии, а именно Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.