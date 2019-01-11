Эквадор предлагает Ассанжу добровольно сдаться Великобритании

Кито, , 05:19 — REGNUM Оптимальным вариантом для основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа является добровольная сдача властям Великобритании, заявил глава МИД Эквадора Хосе Валенсия в эфире радио FM Mundo.

По его словам, у Ассанжа есть два пути — остаться на неопределенный срок в здании эквадорской дипмиссии в Лондоне или же добровольно сдаться властям. По мнению Валенсии, сдача Великобритании является оптимальным выходом из сложившейся ситуации.

Он также напомнил, что основателю WikiLeaks необходимо неукоснительно соблюдать специально разработанный для него устав пребывания в здании посольства Эквадора в Лондоне.

Напомним, основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж с 2012 года скрывается в эквадорском посольстве в Лондоне. Он попросил политического убежища из-за возможной его экстрадиции в США.

Такие опасения Ассанж высказал в связи с его деятельностью в WikiLeaks. В свою очередь, власти Соединенных Штатов рассматривают вариант предъявления Ассанжу официальных обвинений, что, по мнению американских властей, может поспособствовать его экстрадиции.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря эксперты по правам человека ООН призвали власти Великобритании позволить основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу беспрепятственно покинуть здание посольства Эквадора в Лондоне. По словам экспертов международной организации, Ассанж не нарушал сколь-либо значимых законов в Великобритании, чтобы появились основания его преследовать.

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