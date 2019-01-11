Сенаторы призвали Трампа объявить режим ЧП

Вашингтон, , 04:13 — REGNUM Ввести режим чрезвычайного положения призвал президента Соединенных Штатов Дональда Трампа сенатор-республиканец от Южной Каролины Линдси Грэм в Twitter.

«Отказ спикера [нижней палаты парламента США Ненси] Пелоси вести переговоры о финансировании стены — даже если правительство вновь начнет работать — фактически закрывает путь конгресса к финансированию стены. Президенту Трампу пора использовать чрезвычайные полномочия, чтобы построить стену. Надеюсь, это работает», — написал Грэм.

Напомним, Трам пригрозил ввести режим чрезвычайного положения, если демократы в конгрессе не согласятся на его вариант финансирования стены на южной границе США. Переговоры на эту тему с Пелоси прошли безрезультатно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Белом доме предпринимают меры, чтобы добиться финансирования стены на границе с Мексикой в обход конгресса, который не дает добро на ее финансирование, продлевая так называемый шатдаун — приостановку работы правительства.

Читайте ранее в этом сюжете: Белый дом решил перехитрить конгресс