Госдеп прокомментировал ситуацию с выборами в ДР Конго

Вашингтон, , 02:51 — REGNUM Не вмешиваться в электоральный процесс в Демократической Республике Конго призвал американский госдеп. Соответствующее заявление распространил Роберт Палладино, замглавы ведомства.

В заявлении американской стороны сказано, что нужно дождаться окончательных результатов голосования по выборам президента Конго. Палладино заявил, что Вашингтон «будет привлекать к ответственности» лиц, «препятствующих демократическому процессу».

Напомним, президентские выборы в Демократической Республике Конго прошли 23 декабря 2018 г. Утром 10 января Корнуэлл Нангаа, глава ЦИК этой страны, объявил что победу одержал Феликс Тшисекеди.

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