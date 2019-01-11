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Госдеп прокомментировал ситуацию с выборами в ДР Конго

Политика

Палладино заявил, что Вашингтон «будет привлекать к ответственности» лиц, «препятствующих демократическому процессу»

Вашингтон, 11 января 2019, 02:51 — REGNUM  Не вмешиваться в электоральный процесс в Демократической Республике Конго призвал американский госдеп. Соответствующее заявление распространил Роберт Палладино, замглавы ведомства.

В заявлении американской стороны сказано, что нужно дождаться окончательных результатов голосования по выборам президента Конго. Палладино заявил, что Вашингтон «будет привлекать к ответственности» лиц, «препятствующих демократическому процессу».

Напомним, президентские выборы в Демократической Республике Конго прошли 23 декабря 2018 г. Утром 10 января Корнуэлл Нангаа, глава ЦИК этой страны, объявил что победу одержал Феликс Тшисекеди.

Читайте ранее в этом сюжете: Президентом ДР Конго стал Феликс Тшисекеди — СМИ

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