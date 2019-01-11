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Белый дом решил перехитрить конгресс

Политика

Команда Трампа начала создавать условия для введения режима чрезвычайного положения

Вашингтон, 11 января 2019, 02:35 — REGNUM  Меры для выделения бюджетных денег в обход американского конгресса на строительство стены на границе с Мексикой предпринимает команда Белого дома, пишет The Washington Post.

По словам источников издания в американской администрации, команда президента США Дональда Трампа начала создавать условия для введения режима чрезвычайного положения в стране. Деньги на строительство стены на южной границе предполагается взять из бюджета инженерных войск сухопутных сил американской армии.

Напомним, в США с 22 декабря длится так называемый шатдаун — временная частичная приостановка деятельности правительства. Причина в том, что Трамп требует профинансировать из бюджета стену на границе с Мексикой, а демократы в конгрессе сопротивляются.

Трамп после непродуктивных переговоров с демократами пригрозил ввести в Соединенных Штатах режим чрезвычайного положения. Если достичь консенсуса с Демпартией не удастся, режим ЧП будет введен, сказал он 10 января.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп зря потратил время на переговоры по «шатдауну»

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Внутренняя политика и политическая борьба в США
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