Братислава, , 23:27 — REGNUM ОБСЕ сосредоточит внимание на решении военного конфликта на Украине, заявил действующий председатель организации, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак, сообщает 10 января УНИАН.

По его словам, кризис на Украине требует более активного вмешательства со стороны международного сообщества, поскольку многие люди «продолжают страдать от воздействия затяжных конфликтов». При этом Лайчак подчеркнул, что недостаточно просто осуждать ситуацию — нужно также работать в других направлениях, например, развивать «упорядоченный диалог» и актуализировать гендерную проблематику.

Напомним, западные «партнеры» Украины неоднократно заявляли о необходимости завершить конфликт в Донбассе мирным путем. Однако вместе с этим те же «партнеры» поставляют ВСУ оружие, боеприпасы, обмундирование, выделяют денежную помощь украинской армии, что никак не вяжется со словами о мирном урегулировании конфликта.