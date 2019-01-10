МИД Перу отзывает из Венесуэлы своего временного поверенного

Лима, , 22:01 — REGNUM Министерство иностранных дел Перу отозвало из Венесуэлы для консультаций временного поверенного, сообщается 10 января на сайте перуанского дипломатического ведомства.

Отзыв временного поверенного совпал с началом нового президентского срока Николаса Мадуро на посту главы Венесуэлы.

«Поверенная в делах посольства Перу в Венесуэле, первый секретарь Роза Альварес Нуньес отозвана для консультаций в Лиму», — указано в сообщении МИД Перу.

Кроме того, одновременно власти Перу ограничили въезд на свою территорию как самому Николасу Мадуро, так и его политическим соратникам. Также подтверждены санкции против Венесуэлы.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января Николас Мадуро официально вступил в должность президента Венесуэлы. Этот пост он будет занимать до 2025 года.

Напомним, Организация американских государств отказывается признавать легитимность новых президентских полномочий Мадуро, а Парагвай объявил о разрыве отношений с Венесуэлой.

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