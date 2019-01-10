Выборы в Молдавии: гастарбайтеры в России — «второй сорт»?

Кишинёв, , 21:43 — REGNUM Около 25 тысяч граждан Молдавии, находящиеся за рубежом, зарегистрировались онлайн в молдавском Центризбиркоме для участия в парламентских выборах, которые состоятся в Молдавии 24 февраля. Как передает корреспондент ИА REGNUM, молдавский ЦИК ввел 45-дневную предварительную онлайн-регистрацию для участия в выборах под предлогом «определения примерного количества избирателей, которые будут голосовать за пределами страны».

Результаты регистрации в комиссии намерены использовать, чтобы рассчитать число участков за рубежом и количество бюллетеней, которые туда надо отправить.

В итоге в ЦИК сообщили, что больше всего избирателей зарегистрировались в Италии (5308). Далее следуют Великобритания (3553), Румыния (2991), Германия (2228) и Франция (2010). При этом в России, где находятся более половины молдавских мигрантов (по разным данным, от 600 тыс. до 1 млн), зарегистрировались всего 577 молдавских граждан.

Напомним, парламентские выборы в Молдавии впервые пройдут по смешанной системе: половину депутатов изберут по партийным спискам, остальных — по одномандатным округам. Для молдавской диаспоры за рубежом сформированы три округа — Западная Европа, Северная Америка (Канада и США) и Восточный округ (Россия, страны СНГ, Израиль и т. д.) При этом на территории России, где находится большая часть молдавских мигрантов, традиционно открывается существенно меньше участков, чем в Западной Европе и США.