Путина в Сербии будут встречать 70 000 человек и эскадрилья МиГ-29

Белград, , 15:52 — REGNUM Более 70 тысяч человек будут встречать президента России Владимира Путина в Белграде во время его предстоящего визита. Об этом 10 января сообщает сербская газета «Вечерние новости».

По информации издания, торжественная встреча российского лидера состоитсяна площади у храма Святого Саввы, который планирует посетить Владимир Путин. Мероприятие организуется неправительственными патриотическими организациями при поддержке правящей Сербской прогрессивной партии.

Как ожидается, встречающие соберутся на площади Республики, после чего колонной направятся к храму Святого Саввы, чтобы подойти туда как раз к моменту прибытия президента России.

Издание отмечает, что таким образом жители Белграда намерены выразить российскому лидеру благодарность за помощь в строительстве храма, а также за «огромные заслуги в укреплении связей между двумя братскими странами и поддержку Сербии на международной арене».

Кроме этого, как сообщается, самолёт Владимира Путина с момента пересечения им сербской границы и до прибытия в аэропорт Никола Тесла будет сопровождать эскадрилья истребителей МиГ-29, которые были переданы Сербии российской стороной в рамках военно-технической помощи.

Напомним, ранее в Кремле подтвердили, что визит Владимира Путина в Белград запланирован на 17 января. Ожидается, что на переговорах стороны обсудят совместные проекты в сферах энергетики, инфраструктуры и инновационных технологий, а также подпишут около двадцати различных соглашений о сотрудничестве. В центре внимания на переговорах также будет урегулирование косовского вопроса.

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