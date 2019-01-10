Ташкент, , 15:25 — REGNUM Экологическая партия создана в Узбекистане на базе существующего Экологического движения республики, передает корреспондент ИА REGNUM.

Как говорится в документах учредительного съезда партии, она создана в целях мобилизации сил народа по сохранению уникальной природы страны, разработке и реализации национальных и региональных экологических программ, повышения уровня экологической культуры в обществе, решения экологических и социально-экономических проблем, возникших вследствие усыхания Аральского моря и смягчению последствий Аральской катастрофы и другое.

Руководителем партии избран многолетний лидер Экологического движения Узбекистана, являющийся также вице-спикером Законодательной (нижней) палаты Олий Мажлиса (парламента) страны Борий Алиханов.

Экологическое движение Узбекистана было создано для политической борьбы прежнего руководителя страны Ислама Каримова с лидерами соседних государств. В частности, в отношении Таджикистана данное движение декларировало с трибуны парламента о вреде, который наносит экологии Таджикский алюминиевый завод, а также выступало против строительства Рогунской ГЭС.

В отношении Киргизии движение также выступало против строительства этой страной гидротехнических сооружений, в частности Нурекской и Камбаратинской ГЭС.

Вместе с этим, Экологическое движение Узбекистана полностью игнорировало такой важный вопрос, как массовая вырубка в республике многолетних деревьев для нужд местной мебельной промышленности.

Данное движение хранило безмолвие, когда в центре Ташкента был вырублен сквер, в котором произрастали сотни многолетних платанов и дубов, посаженных еще во времена Российской империи.

Экологическое движение Узбекистана редко подавало голос против загрязнения в республике рек и каналов, против вопиющего уничтожения ценных лугов в горах, на которых и по сей день пасутся стада домашнего скота.