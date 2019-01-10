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Госсекретарь США Помпео подтвердил вывод войск из Сирии

Политика

Вашингтон тем не менее не откажется от борьбы с террористами

Каир, 10 января 2019, 15:13 — REGNUM  США выведут свои войска из Сирии, тем не менее не прекращая борьбу с террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил 10 января глава государственного департамента США Майкл Помпео, сообщает британское агентство Reuters.

С таким заявлением он выступил на совместной пресс-конференции со своим египетским коллегой в ходе визита по странам Ближнего Востока.

Напомним, ранее 5 января, президент США Дональд Трамп заявил о том, что американские войска будут «постепенно покидать Сирию». При этом Трамп подчеркнул, что Вашингтон «не оставит» курдские вооруженные формирования, которые на протяжении долгого времени являются союзниками США в регионе.

Необходимо также отметить, что ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил о том, что возможная операция вооруженных сил страны в Сирии не зависит от вывода войск США из арабской республики.

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Война в Сирии
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