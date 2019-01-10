Митингующие начали устанавливать юрты на главной площади Монголии

Улан-Батор, , 14:30 — REGNUM В четверг, 10 января, на центральной площади столицы Монголии состоялся протестный митинг, в котором участвовали более 50 тысяч человек.

Участники акции требуют отставки спикера парламента Миеэгомбына Энхболда, а также выступают за «устранение коррумпированной группировки МАНАН «(названия двух крупных партий страны, которые правили страной поочередно последные 25 лет, МАН-Монгольская Народная Партия и АН-Демократическая партия).

Акция началась в 12:30 по местному времени, и продолжалось 4 часа.

Отметим, эта вторая акция против спикера и властной «коррумпированной группировки». Ранее, 27 декабря 2018 года более 20 тысяч человек собрались на площади имени Сухэ-Батора для участи в протестном митинге и требовали отставки спикера парламента Миеэгомбына Энхболда.

Организаторами митинга стали члены парламента Хишгээгийн Нямбаатар, Лувсанвандангийн Болд, Томорбаатарын Аюурсайхан, Жалбасурэнгийн Батзандан, Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ, представители других партий и неправительственных организации.

Тогда они обещали организовать всеобщий митинг в январе если спикер парламента не уйдет в отставку.

Сегодня митинг был продолжен. Организаторы сегодняшней акции встретились с спикером парламента Миеэгомбын Энхболдом, после чего обратились к журналистам.

«Мы, пятеро членов парламента. 27 декабря организовали мирный митинг и смогли сделать первый шаг для того, чтобы показать, что монголы могут организовать революцию, меняющую общество, мирным путем. Мы организовали митинг без насилия и провокации. Для организации сегодняшней акции мы проверяли всех участников. Ждали ответ от спикера. Мы планировали — если он не ответит на наше требование, то мы установим 200 юрт на площади и объявим бессрочную сидячую забастовку. Но спикер Миеэгомбын Энхболд предложил нам встретиться и пообещал дать ответ. К сожалению в ходе встречи он сказал, что «такие как мы не решают этот вопрос».

Некоторые стороннки спикера планируют организовать провокацию путем организации другого митинга. Они хотят столкновений и готовят применить военную силу. Стало ясно, что сторонники спикера планируют задавить народный протест, пролив кровь», — заявил член парламента Лувсанвандангийн Болд.

Другой организатор митинга, член парламента Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ заявил, что после встречи с спикером им нет другого способа, и участники акции будут организовывать сидячую забастовку. По его словам на площади установят 50 юрт. Если спикер после сидячей забастовки не уйдет в отставку, то инициаторы митинга — члены парламента объявят голодовку с другими участниками.

По состоянию 17.30 часов по местному времени, на центральной площади города Улан-Батора установлены первые юрты, где протестующие намерены проводить сидячую забастовку.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, вышеназванные депутаты потребовали от главы парламента в течение 48 часов добровольно уйти в отставку. И если спикер этого не сделает-депутаты обещали организовать всеобщий митинг. Срок выданный ими истек 27 декабря, и в этот же день состоялся всеобщий митинг, участники которого требовали отставку спикера.

Отметим, это не первая попытка отправить спикера в отставку. Ранее, 22 ноября 40 членов парламента потребовали отставки спикера монгольского парламента Миеэгомбына Энхболда.

Начало череде скандалов с требованиями отставки положила история о льготных кредитах. В конце октября 2018 года стало известно, что почти две трети членов парламента получили льготные кредиты через Фонд развития малых и средних предприятий, деньги из которого рядовым предпринимателям получить было весьма затруднительно. Это стало поводом для общественного возмущения, и из-за кредитного скандала кабинет премьер-министра Ухнаагийна Хурэлсуха едва не ушел в отставку.