Госдума ужесточает наказание за онлайн-торговлю поддельными лекарствами

Москва, , 12:03 — REGNUM Пакет законопроектов об ужесточении ответственности за онлайн-продажу фальсифицированных и контрафактных лекарств, биологических добавок (БАДов) и медицинских изделий, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 10 января.

Законопроект был внесен в нижнюю палату парламенту группой депутатов во главе с вице-спикером Госдумы Ириной Яровой («Единая Россия»). За незаконное производств лекарств, а также за оборот фальсифицированных и недоброкачественных изделий и БАДов уже действует уголовная ответственность. Авторы законопроекта предлагают ужесточить наказание за подобные преступления, в случае если оборот и продажа таких препаратов осуществляется через интернет. Так, если закон будет принят, то за такое преступление может грозить от пяти до восьми лет лишения свободы со штрафом в размере от 1 млн до 3 млн рублей.

«Специфика преступлений данной категории заключается в том, что лицо, подделывающее лекарственные препараты и медицинскую технику, действует умышленно: осознает общественно-опасный характер своей деятельности и относится безразлично к последствия для жизни и здоровья неограниченного круга лиц, преследует корыстные цели», — отмечали авторы законопроекта.

Кроме того, ужесточается также и административная ответственность за продажу поддельных лекарств через интернет, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния. Так, гражданам грозит штраф от 75 тыс. до 200 тыс. рублей, должностным лицам и ИП — от 150 тыс. до 800 тыс. рублей, а юрлицам — от 2 млн до 5 млн рублей.

«Почему устанавливается и финансовая ответственность и уголовная? Вообще, различия квалификации этих деяний связана с суммой оборота фальсифицированных лекарственные препаратов изначально. Наличие ответственности, в том числе финансовой, сопряжено еще и с тем, что максимальное желание у правоохранителей и законодателей сделать заведомо невыгодной эту преступную деятельность. Поэтому наличие двух форм ответственности дадут хороший результат», — отметила Яровая.

Нововведения защитят здоровье граждан РФ от мошенников, которые «не просто наживаются на чужой беде, а создают прямую угрозу для жизни и здоровья людей», считает замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль («Единая Россия»). Так, по его словам, только в 2017 году Росздравнадзор зафиксировал продажу более 1 млн поддельных медицинских изделий.

«Новые поправки должны положить конец торговле фальсификатом, в том числе через онлайн-магазины. По оценкам экспертов, в интернете сегодня продается половина всех поддельных лекарств. В прошлом году правоохранительными органами было выявлено около 700 интернет-ресурсов (включая ресурсы с бесплатными объявлениями и социальные сети), на которых предлагались к продаже рецептурные лекарственные средства, сильнодействующие, психотропные и наркотические средства. Производители и продавцы поддельных лекарств, рискуя чужими жизнями во имя собственной выгоды, наносят людям смертельный вред, поэтому наказание за такие действия должны быть самыми жесткими», — подчеркнул Огуль.