Террористы вербовали жителей Казахстана через интернет — КНБ

Астана, , 10:47 — REGNUM Члены террористических организаций вербовали граждан Казахстана через интернет, заявил начальник департамента Комитета национальной безопасности (КНБ) Бахытбек Рахымбердиев, сообщает 10 января агентство «Казинформ».

Глава департамента отметил, что людей подкупали лозунгами о справедливости и соблюдении религиозных канонов. По словам Рахымбердиева, люди отправлялись в зоны боевых действий и убеждались в том, что лозунги пропагандистов не соответствуют реальности.

«После того, как они попадают туда, выйти оттуда практически невозможно. За это карают вплоть до смертной казни», — добавил представитель КНБ.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января Бахытбек Рахымбердиев заявил, что в Сирии находятся 367−380 граждан Казахстана. В отношении нескольких лиц прорабатывается мера лишения гражданства.

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