МИД Ирана подтвердил задержание американского гражданина

Тегеран, , 02:10 — REGNUM Информация о задержании в Иране гражданина США Майкла Уайта соответствует действительности, сообщает иранский МИД.

По словам иранского дипломата Бахрама Гасемиа, американские власти уведомлены о задержании своего соотечественника. Иранец подчеркнул, что информация в СМИ о плохих условиях содержания задержанного — это ложь.

Напомним, 7 января в американских СМИ появилась информация о задержании в Иране американского военного в отставке Майкла Уайта. Задержание произошло летом 2018 года, госдеп же сообщил об этом родственникам американца в конце декабря.

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