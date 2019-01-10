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МИД Ирана подтвердил задержание американского гражданина

Политика

Иранский дипломат: Обвинения в адрес Ирана в якобы тяжелых условиях пребывания задержанного – это ложь

Тегеран, 10 января 2019, 02:10 — REGNUM  Информация о задержании в Иране гражданина США Майкла Уайта соответствует действительности, сообщает иранский МИД.

По словам иранского дипломата Бахрама Гасемиа, американские власти уведомлены о задержании своего соотечественника. Иранец подчеркнул, что информация в СМИ о плохих условиях содержания задержанного — это ложь.

Напомним, 7 января в американских СМИ появилась информация о задержании в Иране американского военного в отставке Майкла Уайта. Задержание произошло летом 2018 года, госдеп же сообщил об этом родственникам американца в конце декабря.

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