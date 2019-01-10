Рогозин: От NASA хотелось бы большей предсказуемости

Москва, , 01:54 — REGNUM Большей предсказуемости ожидает Россия от NASA, заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин эфире телеканала «Россия-24».

Комментируя решение NASA отложить его визит в США, глава «Роскосмоса» отметил, что это связано с внутриполитической борьбой в Вашингтоне — между лидером Штатов Дональдом Трампом и конгрессом.

Американское космическое агентство, заинтересованное в сотрудничестве с Москвой, просто оказалось «жертвой этой борьбы».

«Мы тоже заинтересованы в том, чтобы с американцами работать, однако хотели бы видеть в них предсказуемого партнера», — сказал Рогозин.

По словам главы «Роскосмоса», в космос, как и в разведку, пойдет не со всяким. И вот американская сторона проявляет себя не лучшим образом — у России «осадочек остался».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в рамках сотрудничества NASA и «Роскосмоса» Рогозин в феврале 2019 г. должен был отправиться в США на встречу, однако в начале января визит был отменен по инициативе Вашингтона. В «Роскосмосе» заявили, что ждут официальных разъяснений.

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