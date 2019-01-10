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В расследовании «смоленской катастрофы» Польша пошла на небывалый шаг

Политика

Переводчик обоих лидеров вызвана в прокуратуру

В расследовании «смоленской катастрофы» Польша пошла на небывалый шаг
Иллюстрация: Fdlx.com

Варшава, 10 января 2019, 02:11 — REGNUM  В Польше продолжается расследование смоленской катастрофы 2010 года, когда на подлете к Смоленску погибла польская делегация во главе с президентом Польши Лехом Качинским. О том, какой небывалый прецедент может создать допрос польского правительственного переводчика Магдалены Фитас-Дукачевской, рассуждает в своей статье редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

«Дело о дипломатическом предательстве» — такое название получило в Польше расследование, в рамках которого представляется допустимым даже допрос правительственного переводчика-синхрониста. Название предполагает, что существуют некоторые, скрытые до сих пор свидетельства секретных переговоров между бывшим премьер-министром Польши Дональдом Туском и российским президентом Владимиром Путиным после катастрофы 2010 года.

А беспрецедентность допроса переводчицы заключается в том, что в дипломатической практике, принятой после Второй мировой войны, во всем мире подобный допрос считается существенным нарушением дипломатических норм и соблюдение этого принципа не подвергалось сомнению и во время весьма «горячего» эпизода с расследованием «русского следа» в американских выборах. В самой Польше многие комментаторы, в том числе и из кругов, связанных с национальной безопасностью, выступают сугубо против такого допроса. Что же на обоснованную критику создания такого прецедента со стороны специалистов отвечают их противники из тех, кто пытается защитить решение, принятое, по-видимому, с подачи правящей партии Польши?

Читайте подробности в статье Решится ли Варшава нарушить тайну переговоров Туска и Путина?

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