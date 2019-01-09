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Президент Гватемалы разорвал соглашение с ООН об антикоррупционной комиссии

Политика

Джимми Моралес обвинил Международную комиссию в злоупотреблениях и создании угрозы безопасности Гватемалы

Гватемала, 9 января 2019, 12:49 — REGNUM  Президент Гватемалы Джимми Моралес в одностороннем порядке разорвал соглашение между его правительством и Организацией Объединенных Наций (ООН) о деятельности Международной комиссии по борьбе с безнаказанностью (CICIG), пишет газета ABC 9 января.

«CIGIG поставила под угрозу безопасность страны, общественный порядок, управляемость и уважение прав человека», — сказал Моралес на пресс-конференции в сопровождении нескольких членов его администрации.

Он также предоставил некоторые доказательства злоупотреблений со стороны CICIG. Президент предоставил сотрудникам комиссии 24 часа, чтобы покинуть страну.

Международная комиссия была создана в 2006 году с целью содействия гватемальской юстиции в борьбе с организованной преступностью в стране, а также в борьбе с коррупцией в государственных учреждениях. Срок ее полномочий должен был истечь 3 сентября 2019 года.

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США и Латинская Америка
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