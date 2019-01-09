Годом села объявлен 2019 год в Карачаево-Черкесии

Черкесск, , 10:14 — REGNUM В Карачаево-Черкесии 2019 год будет проходить под знаком Года села. Такое решение принял глава республики Рашид Темрезов. Поздравляя жителей региона с Новым годом, он отметил, что главной гордостью Карачаево-Черкесии являются «люди, которые ежедневным трудом вносят частичку в процветание республики», и они достойны хорошей жизни, где бы «ни жили — в городах или отдаленных населенных пунктах».

«Считаю, что в следующем году мы должны еще больше сконцентрировать наши усилия на развитии сельских территорий, которых у нас большинство. В связи с этим объявляю в Карачаево-Черкесии следующий, 2019 год Годом села. Уверен, это станет хорошим импульсом для развития республики в целом», — приводит слова Темрезова его пресс-служба.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее наступивший 2019 год был объявлен в Карачаево-Черкесии годом Кабардино-Балкарии, а в Кабардино-Балкарии — годом Карачаево-Черкесии. Указы о перекрестном годе были подписаны в ходе официального визита делегации КЧР во главе с руководителем республики в Кабардино-Балкарию.

Напомним, 2014 год был объявлен в Карачаево-Черкесии Годом людей с ограниченными возможностями и детей-сирот, 2015 год проходил под знаком русского и родных языков, 2016 год был Годом матери и ребенка, 2017-й — Годом здоровья, 2018-й — Годом благоустройства.