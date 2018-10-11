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Перекрестным станет 2019 год для Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии

Политика

Указы об этом подписали главы республик

Черкесск, 11 октября 2018, 10:26 — REGNUM  Наступающий 2019 год объявлен в Карачаево-Черкесии годом Кабардино-Балкарии, а в Кабардино-Балкарии — годом Карачаево-Черкесии. Такой перекрестный год послужит укреплению добрососедских отношений, развитию экономических и культурных связей, отметили главы республик.

Указы о перекрестном годе были подписаны в ходе официального визита делегации КЧР во главе с руководителем республики Рашидом Темрезовым в Кабардино-Балкарию. По его словам, соглашение станет новым мощным импульсом в расширении экономического, социального и культурного сотрудничества между регионами.

Темрезов выразил уверенность, что за этот год удастся сделать еще более крепкими отношения между братскими народами, которые исторически очень тесно связаны между собой. Важность заключенного договора о перекрестном годе подчеркнул и глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, отметив, что он «даст импульс к развитию добрососедских, братских отношений и преумножит дружбу народов».

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Межрегиональное сотрудничество
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