Перекрестным станет 2019 год для Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии

Черкесск, , 10:26 — REGNUM Наступающий 2019 год объявлен в Карачаево-Черкесии годом Кабардино-Балкарии, а в Кабардино-Балкарии — годом Карачаево-Черкесии. Такой перекрестный год послужит укреплению добрососедских отношений, развитию экономических и культурных связей, отметили главы республик.

Указы о перекрестном годе были подписаны в ходе официального визита делегации КЧР во главе с руководителем республики Рашидом Темрезовым в Кабардино-Балкарию. По его словам, соглашение станет новым мощным импульсом в расширении экономического, социального и культурного сотрудничества между регионами.

Темрезов выразил уверенность, что за этот год удастся сделать еще более крепкими отношения между братскими народами, которые исторически очень тесно связаны между собой. Важность заключенного договора о перекрестном годе подчеркнул и глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, отметив, что он «даст импульс к развитию добрососедских, братских отношений и преумножит дружбу народов».