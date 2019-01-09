МИД Франции критикует политиков Италии за поддержку «желтых жилетов»

Брюссель, , 08:41 — REGNUM Ответственный министр по европейским делам при МИД Франции Натали Луазо призвала официальный Рим к «уважению» после того, как представители правительства Италии выразили поддержку движению «желтые жилеты», сообщает Le Figaro.

«Я думаю, что приоритетом итальянского правительства является забота о благополучии итальянского народа, я не уверена, что интерес к «желтым жилетам» имеет какое-либо отношение к этому», — заявила Луазо журналистам в Брюсселе.

Напомним, два политических лидера итальянского популистского правительства поддержали 8 января 2019 года протесты «желтых жилетов», осудив насилие во Франции.

«Желтые жилеты, не сдавайтесь!» — написал министр экономического развития, труда и социальной политики Италии Луиджи Ди Майо в блоге партии «Движение пяти звезд».

Также право на протесты жителей Франции поддержал министр внутренних дел, вице-премьер Италии Маттео Сальвини.

«Я поддерживаю честных граждан, которые выступают против правящего президента и его народа», — заявил вице-премьер Маттео Сальвини.