В Киеве раскрыли планы группы кораблей НАТО зайти в Черное море

Киев, , 20:59 — REGNUM Группа кораблей НАТО, которую возглавили Нидерланды, планирует в ближайшем будущем зайти в Черное море. Об этом заявил глава представительства Украины при НАТО Вадим Пристайко в эфире телеканала «112 Украина».

По его словам, у Североатлантического альянса существуют постоянные действующие группы, одну из которых возглавил нидерландский корабль.

«Нидерландский корабль только-только принял управление, — сказал Пристайко. — Они (группа кораблей) тоже собираются зайти в Черное море».

Как передавало ИА REGNUM, 6 января 2019 г. пресс-служба шестого флота ВМС США сообщила, что десантный корабль ВМС США USS Fort McHenry в составе 22-й морской экспедиционной группы прошел через проливы Дарданеллы и Босфор и вышел в акваторию Черного моря.

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