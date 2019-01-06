Десантный корабль ВМС США вошел в Черное море через турецкие проливы

Вашингтон, , 17:54 — REGNUM Десантный корабль военно-морских сил США USS Fort McHenryв составе 22-й морской экспедиционной группы прошел через проливы Дарданеллы и Босфор и вышел в акваторию Черного моря. Об этом сегодня, 6 января, сообщает пресс-служба шестого флота ВМС США.

Напомним, что проход боевых кораблей через черноморские проливы регулируется конвенцией Монтрё от 1936 года. Поскольку оба пролива являются частью Турции, то все черноморские страны имеют право проводить через них свои боевые корабли, предварительно уведомив турецкие власти.

А вот нечерноморские страны могут заводить через проливы в Черное море свои корабли с ограничением по тоннажу и времени пребывания в черноморской акватории. Закрыть черноморские проливы власти Турции могут только в случае войны. Закрыты проливы могут быть для всех воюющих сторон.

Стоит отметить, что специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер уже заявил, что Вашингтону следует рассмотреть возможность значительного увеличения своего военного присутствия в Черном море. Так или иначе это может привести к нарушению конвенции Монтрё и разрушению сложившегося за десятилетия режима использования черноморских проливов военными кораблями.