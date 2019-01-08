Какой может стать новая российская крылатая ракета «Калибр-М»?

Леонид Нерсисян, , 19:04 — REGNUM

Стало известно, что в России ведётся разработка новой крылатой ракеты морского базирования «Калибр-М». Источник в российском оборонно-промышленном комплексе сообщил, что её максимальная дальность полёта должна будет превысить 4500 км. На сегодняшний день идёт этап научно-исследовательских работ, по планам ракета должна будет быть принята на вооружение в рамках Государственной программы вооружения на период с 2018 по 2027 год (ГПВ-2027). Какие возможности откроет новое изделие?

На пути к крылатой ракете межконтинентальной дальности

Естественно, ни о каких технических особенностях перспективной ракеты говорить пока не приходится. Единственное, что, по словам источника, она будет тяжелее и иметь большие габариты, а также сможет нести как обычную, так и ядерную боевую часть. Вероятнее всего, разработчиком ракеты является ОКБ «Новатор», а работы будут вестись на основе существующей крылатой ракеты 3М-14, линейки «Калибр». Разработчикам придётся увеличить максимальную дальность полёта ракеты примерно на 2000 км (для 3М-14 максимальная дальность оценивается примерно в 2500 км). Естественно, для достижения таких показателей необходимо как уменьшить вес многих компонентов, так и увеличить баки с топливом — неудивительно, что ракета по итогам получится большей по размерам. Остаётся вопросом, окажется ли новая ракета совместима с универсальным корабельным стрельбовым комплексом (УКСК) 3С14 или под ракету придётся создавать новую пусковую установку. Первый вариант был бы намного предпочтительнее, так как в таком случае практически не потребуется модернизация морских носителей крылатых ракет. Что касается точности ракет — то кардинальное увеличение дальности полёта на этот показатель не повлияет — спутниковая навигация в сочетании с инерциальной коррекцией по картам рельефа местности позволяет достигать очень низкого кругового вероятного отклонения при любой дальности полёта.

Соответственно классификации, перспективный «Калибр-М» относится к ракетам средней дальности (максимальная дальность полёта от 2000 до 5500 км). При этом ракеты с дальностью полёта свыше 5500 км уже относятся к классу межконтинентальных. До тех пор, пока Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в силе (очень вероятно, что его не станет в ближайшие месяцы), перспективная ракета не может быть расположена на сухопутных пусковых установках. Соответственно, количество развёрнутых ракет будет привязано к количеству корабельных пусковых установок, которое невысоко из-за срыва сроков строительства как надводных кораблей различного класса, так и атомных многоцелевых подводных лодок проекта 885М «Ясень-М». Темпы модернизации кораблей советской постройки с установкой на них УКСК 3С14 также оставляют желать лучшего. Однако к моменту принятия ракеты на вооружение всё же будет построено значительное количество новых кораблей, а почти неизбежный распад ДРСМД даст возможность создать и сухопутные пусковые установки, с которыми особых проблем быть не должно.

Достаточно посмотреть на карту, чтобы понять, что даже из прибрежных зон российские корабли смогут поражать цели уже даже на территории заметной части Африки, полностью покрыть Ближний Восток и т. п. Несмотря на то, что ракета ещё не межконтинентальная, но она уже сможет частично выполнять сходные задачи (в особенности учитывая протяжённость и размеры российской территории и акватории). Возможности по нанесению неядерных высокоточных ударов возрастут очень серьёзно, особенно при создании сухопутных пусковых установок. В таком сценарии Россия сможет серьёзно говорить о наличии системы конвенционального (неядерного) сдерживания. Причём, в отличие от компонентов ядерного сдерживания, неядерные крылатые ракеты вполне возможно реально использовать в тех или иных конфликтах, что мы видели неоднократно как с американскими Tomahawk, так и с российскими «Калибрами».

Конечно, пока о новом оружии говорить очень рано, но задача кажется вполне реализуемой, ведь в российском арсенале уже есть крылатые ракеты со сходной дальностью — Х-101/Х-102 авиационного базирования, разработанные в МКБ «Радуга».

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