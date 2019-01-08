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Эрдоган: вывод сил США из Сирии — верный шаг

Политика

Анкара готова предложить свой план урегулирования обстановки в Сирии

Анкара, 8 января 2019, 04:39 — REGNUM  Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган положительно оценил решение главы США Дональда Трампа вывести силы из Сирии. Об этом говорится в статье турецкого лидера, опубликованной в газете The New York Times.

Вывод американских войск из Сирии — верный шаг. Этот процесс нужно тщательно спланировать и осуществить, сотрудничая с «подходящими партнерами» ради защиты интересов Вашингтона, международного сообщества и сирийского народа, отметил он.

Только Турция располагает настроем и силами для выполнения этой задачи. Анкара готова предложить свой план урегулирования обстановки в Сирии, добавил турецкий президент.

Как сообщало ИА REGNUM, Эрдоган заявил о поражении, которое с военной точки зрения потерпела в Сирии террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

Читайте ранее в этом сюжете: Эрдоган заявил о поражении террористов в Сирии

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Участие США в войне в Сирии
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