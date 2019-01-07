МИД Украины назвал причину крушения сухогруза у берегов Турции

Киев, , 21:59 — REGNUM Сухогруз под флагом Панамы затонул у берегов Турции в Черном море из-за удара волны. Об этом сообщил начальник Управления департамента консульской службы министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич в комментарии «112 Украина».

«В результате удара волны судно не выдержало, разломалось… — отметил Кирилич. — Команда дала береговой охране сигнал о спасении».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 января 2019 г. у берегов Турции в Черном море затонул сухогруз, шедший под флагом Панамы.

По последним данным, в результате инцидента погибли 6 членов экипажа, семерых моряков удалось спасти.

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