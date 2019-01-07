Жителей РФ на затонувшем у берегов Турции судне не было — посольство РФ

Анкара, , 17:18 — REGNUM На борту грузового судна, затонувшего в Черном море у берегов Турции, не было граждан Российской Федерации. Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе посольства РФ в Турции Ирина Касимова, ссылаясь на данные береговой охраны города Самсуна.

По ее словам, информация СМИ о том, что на борту судна находились двое жителей РФ, не подтвердилась.

Касимова уточнила что на судне, по последним данным, было двое граждан Азербайджана и одиннадцать жителей Украины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сухогруз «Волго-Балт-214», вышедший из российского порта Азов, затонул у берегов Турции в Черном море 7 января 2019 г.

По последним данным, спасателям удалось достать живыми из воды семерых членов команды. Также из воды вытащили тела шестерых погибших.

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