Организация Американских Государств созвала экстренную встречу по Венесуэле

Каракас, , 12:50 — REGNUM Организация Американских Государств созывает экстренное заседание Постоянного совета для анализа ситуации в Венесуэле. Заявление было опубликовано на официальной странице ОАГ в «Твиттере».

Подробностей по поводу того, какие темы участники планируют поднять на совещании, в информации Организации не сообщается. Заседание назначено на 10 января, в день вступления Николаса Мадуро в должность президента на новый срок, который продлится до 2025 года. Как сообщило аргентинское агентство «Инфобае», председательствовать на совещании будет представитель Сальвадора.

Ещё в декабре прошлого года США предложили созвать совещание ОАГ по вопросу легитимности нового президентского срока Николаса Мадуро. В интервью испанскому агентству ЭФЭ представитель Соединённых Штатов при Организации Карлос Трухильо заявил, что его страна использует совещание для обсуждения в «региональной перспективе» гуманитарных проблем, с которыми столкнулась Венесуэла, и вариантов развития событий в связи с переизбранием Мадуро на пост президента республики.