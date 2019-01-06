Премьер Албании представил на утверждение президенту список новых министров

Тирана, , 16:24 — REGNUM Премьер-министр Албании Эди Рама направил в Администрацию президента список министров, которые придут на смену отставленным от должностей после студенческих протестов в декабре 2018 года.

Впервые премьер-министр Албании Эди Рама представил новые кандидатуры в Национальной Ассамблее 28 декабря.

«БалканВеб» приводит список, представленный президенту:

1. Беса Шанини вместо Линдиты Никола на пост министра образования и спорта

2. Аниля Денай вместо Арбена Ахметая на пост министра финансов, экономики и труда

3. Генти Сака вместо Дитмира Бушати на пост министра иностранных дел.

4. Бледи Чучи вместо Нико Пелеши на пост министра сельского хозяйства

5. Эльва Маргарити вместо Мирели Кумбаро на пост министра культуры

6. Эдуард Шальси вместо Сонили Чато на пост министра по делам предпринимателей

7. Элиса Спиропали на пост министра по связям с парламентом

8. Белинда Балуку вместо Дамиана Джикнури на пост министра инфраструктуры и энергетики

9. Эрион Браче вместо Сениды Меси на пост заместителя премьер-министра

Как передает албанское новостное агентство «БалканВеб», 5 декабря президент АлбанииТак Илир Мета принял отставку шести министров и утвердил назначение на новые посты Эриона Браче, Эдуарда Шальси, Бленди Чучи и Элисы Спиропали. Своих постов лишились Линдита Никола, Нико Пелеши, Миреля Кумбаро, Сониля Чато, Арбен Ахметай и Сенида Меси.

По поводу отставки министра иностранных дел Дитмира Бушати президент ещё не высказался.

Однако даже уже утвержденные назначения означают смену половины состава правительства. Пятеро из смещенных министров занимали свои посты ещё в первом кабинете Эди Рамы, из-за чего в албанских СМИ появляются высказывания о том, что Рама избавляется от прежних соратников.