«Группа Лимы» потребовала отставки президента Венесуэлы Николаса Мадуро

Лима, , 13:12 — REGNUM 4 января представители 13 государств — участников «Группы Лимы» по итогам совещания потребовали от Николаса Мадуро не вступать в должность президента 10 января.

С подобным требованием выступили Аргентина, Бразилия, Канада, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гайана, Гондурас, Панама, Парагвай, Перу и Сент-Люсия.

Напомним, 10 января должна состояться церемония инаугурации Мадуро, одержавшего победу на президентских выборах в мае прошлого года.

Также, в отношении действующего президента Венесуэлы было выдвинуто требование передать властные полномочия Национальной ассамблее республики, которая должна будет руководить страной до проведения новых президентских выборов.

Как сообщает аргентинское агентство «Инфобае», единственным участником блока, отказавшимся присоединиться к указанным требованиям, стала Мексика, изменившая свою позицию в отношении Венесуэлы с приходом к власти Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.

Председатель совещания министр иностранных дел Перу Нестор Пополисио обозначил, что заявление, принятое «Группой Лимы», являет собой недвусмысленное политическое послание, главным образом непризнание легитимности нового президентского срока Николаса Мадуро.

Кроме того, 13 стран, поддержавших итоговое заявление, призвали Вооружённые силы Венесуэлы отказаться от действий, которые могут нарушить суверенитет стран — соседей республики.

«Группа Лимы» была создана в августе 2017 года. Она объединила государства американской части света, считающие режим Николаса Мадуро нелегитимным и обвиняющие его в нарушение демократического порядка в Венесуэле.