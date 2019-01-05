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Дональд Трамп не смог назвать крайний срок вывода войск из Сирии

Политика

Дональд Трамп так и не назвал крайний срок вывода американских войск из Сирии, отметив, что это займет «определенное количество времени»

Дамаск, 5 января 2019, 13:32 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп заявил, что американские войска будут «постепенно покидать Сирию». Как сообщает международная телекомпания «Аль-Арабия», базирующаяся в ОАЭ, президент США так и не назвал точную дату вывода войск.

Трамп отметил, что Вашингтон «не оставит» отряды курдов, которые на протяжении долгого времени являются союзниками США в регионе.

По информации источника, американский лидер не провел консультации по поводу вывода войск из Сирии ни с одним ведомством, что, в частности, стало причиной прошения об отставке со стороны министра обороны США Джеймса Мэттиса. Трамп, в свою очередь, утверждает, что он сам принял решение уволить чиновника.

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Зарубежная хроника
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