Япония заявила решительный протест Китаю из-за морских исследований

Токио, , 12:32 — REGNUM Правительство Японии выразило протест в связи с несанкционированными исследованиями Китая вокруг острова Окинотори, удаленного атолла в Филиппинском море, который является самым южным японским островом.

По сообщению японской новостной газеты «Майнити Симбун», ранее в декабре 2018 года береговая охрана Японии обнаружила китайское исследовательское судно, которое плавало в водах острова. Судно сообщило японскому агентству морской безопасности, что оно «проводит исследования океана в открытом море». Япония же считает Окинотори и его воды крайней точкой своей 200-мильной исключительной экономической зоны.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая 2 января заявил, что «КНР считает Окинотори рифом, а не островом», а все работы, которые проводило китайское океанографическое исследовательское судно, были абсолютно «законными» и «санкционированными».