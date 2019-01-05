Суббота, 5 Января 2019 года
12:32:46 МСК

Япония заявила решительный протест Китаю из-за морских исследований

Политика

Правительство Японии выразило протест КНР в связи с исследованиями вокруг острова Окинотори

Токио, 5 января 2019, 12:32 — REGNUM  Правительство Японии выразило протест в связи с несанкционированными исследованиями Китая вокруг острова Окинотори, удаленного атолла в Филиппинском море, который является самым южным японским островом.

По сообщению японской новостной газеты «Майнити Симбун», ранее в декабре 2018 года береговая охрана Японии обнаружила китайское исследовательское судно, которое плавало в водах острова. Судно сообщило японскому агентству морской безопасности, что оно «проводит исследования океана в открытом море». Япония же считает Окинотори и его воды крайней точкой своей 200-мильной исключительной экономической зоны.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая 2 января заявил, что «КНР считает Окинотори рифом, а не островом», а все работы, которые проводило китайское океанографическое исследовательское судно, были абсолютно «законными» и «санкционированными».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить