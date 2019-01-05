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В «Роскосмосе» ждут официальных разъяснений от NASA

Политика

Работа по подготовке к переговорам пока не приостановлена

Москва, 5 января 2019, 11:59 — REGNUM  Госкорпорация «Роскосмос» ждёт от национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) разъяснения позиции по планировавшемуся ранее визиту российской делегации в США. 5 января об этом сообщает пресс-служба «Роскосмоса».

В «Роскосмосе» заявили, что не получили официальной информации от NASA по организации визита российской делегации в США. В пресс-службе отметили, что работа по подготовке к переговорам пока не приостановлена.

«Роскосмос ждёт официальных разъяснений позиции NASA», — говорится в информационном сообщении госкорпорации.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 января в NASA сообщили, что проинформировали «Роскосмос» о том, что ранее планировавшийся визит российской делегации во главе с Дмитрием Рогозиным в США придётся отложить.

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Российско-американские отношения
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