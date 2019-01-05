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Шесть моряков из РФ похищены пиратами

Политика

На борту Msc Mandy находились 23 российских гражданина

Москва, 5 января 2019, 00:59 — REGNUM  Шесть российских моряков похищены пиратами у берегов Бенина, передает 5 января телеканал «Звезда».

По данным Росморречфлота, нападение на судно Msc Mandy произошло 2 января. Атака на Msc Mandy, на которой находились 23 гражданина России, произошла у берегов Бенина.

Консульские отделы в Бенине и Нигерии предпринимают усилия для освобождения российских граждан.

Судно шло под флагом Панамы со скоростью 12 узлов. Нападение произошло после того, как Msc Mandy вышло из Того, сообщает Splash247.

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Пиратские захваты судов
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