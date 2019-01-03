Задержанный в Москве американский шпион пытался получить секретный список

Москва, , 13:04 — REGNUM Стали известны некоторые подробности задержания в Москве американского гражданина Пола Уилана, который обвиняется в шпионаже. Об этом сегодня, 3 января, сообщает «Росбалт» со ссылкой на источник.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 декабря гражданин США Пол Уилан был задержан в Москве сотрудниками Федеральной службы безопасности при проведении «шпионской акции». Иными словами, Уилан был взят с поличным. Ему было предъявлено обвинение в шпионаже, возбуждено соответствующее уголовное дело.

Американская пресса выяснила, что Уилан в прошлом долгое время служил в корпусе морской пехоты США, участвовал в кампании в Ираке в начале 2000-х годов. Однако из рядов вооруженных сил США Уилан был уволен с позором — его обвинили в воровстве.

После этого Уилан работал в американской компании, производящей запасные части для автомобилей. Он отвечал за безопасность предприятий, в частности за то, чтобы с промышленных площадок не похищали металлолом и сырье.

Что касается его визита в Москву, то в последние годы Уилан часто бывал в России. В этот раз он приехал на свадьбу своего друга, который женился на российской гражданке. Остановился Уилан в отеле «Метрополь» в центре Москвы, где его и задержали.

США потребовали от России освободить Уилана и вернуть его домой.

И вот стали известны некоторые другие подробности из биографии Уилана.

По данным источника, Уилан действительно работает в компании BorgWarner Incorporated, которая производит запасные части для автомобилей.

Около десяти лет назад Уилан начал регистрироваться на различных сайтах и интернет-форумах, которые посещают граждане России. Через несколько лет он стал посещать Москву, где встречался с теми людьми, с которыми познакомился в интернете. При этом Уилан пытался выяснить, есть ли представляющая интерес для американских спецслужб информация у собеседника или его знакомых.

За пять минут до ареста сотрудниками ФСБ в номере отеля «Метрополь» российский гражданин — друг Уилана, которого тот пытался завербовать уже много раз, передал американцу флэш-карту со списком всех сотрудников одного из секретных ведомств. При этом речь идёт о перечне лиц, который не подлежит разглашению. За этим списком американские спецслужбы охотились долгое время. Тут то их и накрыли сотрудники ФСБ.

Находясь под стражей, Уилан свою вину не признает. Адвокаты Уилана намерены обжаловать решение о его аресте и добиться меры пресечения, не связанной с заключением.