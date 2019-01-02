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По следам «дела Хашогги». Netflix не стал ссориться с Эр-Риядом

Политика

В Netflix согласились выполнить требования «местного законодательства»

Нью-Йорк, США, 2 января 2019, 04:39 — REGNUM  Эпизод телешоу Patriot Act, в котором актер Хасан Минхадж раскритиковал саудовские власти за гибель журналиста Джамаля Хашогги, решено изъять с сегмента платформы Netflix в Саудовской Аравии, со ссылкой на представителя видеосервиса пишет The Hollywood Reporter.

«Мы твердо поддерживаем свободу искусства и сняли этот эпизод с нашей платформы только в Саудовской Аравии после того, как получили правомочный запрос, выполнив таким образом требования местного законодательства», — сказал представитель Netflix.

Как сообщается, в эпизоде, который сняли с показа в Саудовской Аравии, Минхадж заявил, что в смерти Хашогги виновен наследный принц Мухаммед бен Сальмана Аль Сауд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, расследование «дела Хашогги» не завершено. Противники саудовского наследного принца продолжают обвинять его в убийстве оппозиционного журналиста.

В конце декабря турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавшоглу заявил, что будет добиваться подключения ООН к расследованию. Он призвал Эр-Рияд «поделиться со всем миром» своими наработками по этому делу.

Читайте ранее в этом сюжете: Чавушоглу: Турция добивается расследования ООН по убийству Хашогги

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Исчезновение журналиста Джамаля Хашогги в Стамбуле
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