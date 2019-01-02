Кастро: Куба готова вести с США цивилизованный диалог

Сантьяго-де-Куба , Куба, , 04:03 — REGNUM Куба готова общаться с Вашингтоном на языке уважения, язык силы неприемлем, заявил Первый секретарь ЦК Компартии страны Рауль Кастро, сообщает Prensa Latina.

Выступая на церемонии, посвященной 60-летию кубинской революции, кубинский политик заявил, что его народ не сдавался под натиском империализма все эти годы. Не запугать его и теперь — никаким языком силы.

«Однако я подчеркиваю нашу готовность к цивилизованному сосуществованию и уважительным отношениям с США», — сказал Кастро.

Напомним, 1 января Куба праздновала 60-ю годовщину победы революции. Основные празднования проходят в городе Сантьяго-де-Куба, где Фиделем Кастро в 1959 году была провозглашена победа революции.

В полночь 1 января со стены крепости Сан-Карлос-де-ла-Кабанья прозвучал артиллерийский залп. На торжествах уже побывали тысячи жителей Сантьяго-де-Куба.

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