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На Украине насчитали «три волны оккупации» Россией

Политика

Первыми двумя волнами были, по мнению Луценко, присоединение Крыма к России и поддержка Россией республик Донбасса

На Украине насчитали «три волны оккупации» Россией
ВАДИМ ЧУПРИНА
Юрий Луценко

Киев, 26 декабря 2018, 07:09 — REGNUM  Инцидент с задержанием украинских кораблей в Керченском проливе есть не что иное, как третья волна «российской оккупации» Украины, заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко в интервью немецкому изданию Bild.

По словам Луценко, первыми двумя «волнами оккупации» были присоединение Крыма к России и поддержка Россией республик Донбасса. Украинский генеральный прокурор также пояснил, что введение Киевом военного положения в ряде областей страны связано якобы с повышенной концентрацией российских войск на границе с Украиной.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко заявила, что военное положение в стране позволило передислоцировать войска и уточнить мобилизационный план.

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