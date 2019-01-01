Генсек ШОС Владимир Норов вступил в должность

Ташкент, , 17:40 — REGNUM C 1 января 2019 года в соответствии с Решением Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Владимир Норов вступил в должность Генерального секретаря организации, сообщает МИД Узбекистана.

Владимир Норов до избрания на эту должность работал директором Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте Республики Узбекистан.

Норов родился 31 августа 1955 года в Бухарской области Узбекской ССР.

В 1985 году он являлся слушателем Академии МВД СССР (Москва) по специальности «юрист — организатор управления охраны порядка», а в 1990 году учился в адъюнктуре Академии МВД СССР, является кандидатом юридических наук.

В 1990—1992 году Норов трудился в должности начальника Управления уголовного розыска УВД Бухарской области, а затем был переведен консультантом по административно-правовым вопросам в Аппарат президента республики.

В 1995—1996 году Норов работал в должности сначала заместителя, а затем первого заместителя министра иностранных дел Узбекистана. С 1996 по 1998 году он вернулся в аппарат президента на должность государственного советника президента Республики Узбекистан Ислама Каримова по вопросам межгосударственных отношений и внешнеэкономических связей. В 1998—2003 Норов на дипломатической работе в качестве чрезвычайного и полномочного посла Узбекистана в Федеративной Республике Германия и одновременно — чрезвычайный и полномочный посол Узбекистана в Швейцарской Конфедерации и Республике Польша (с резиденцией в Берлине).В 2003 он снова вернулся в аппарат МИД на должность первого заместителя министра иностранных дел Республики Узбекистан. В конце декабря 2004 году назначен чрезвычайным и полномочным послом Узбекистана в Королевстве Бельгия. Возглавлял представительства Узбекистана в Европейском союзе и НАТО. Спустя два года вернулся в республику. С 12 июля 2006 года по 28 декабря 2010 Владимир Норов — министр иностранных дел Республики Узбекистан, а в 2010—2013 годах — первый заместитель министра иностранных дел. В 2013 году вновь был направлен в Бельгию в ранге чрезвычайного и полномочного посла. Одновременно с 2014 года возглавлял миссию Узбекистана в Европейском союзе, был послом республики в Люксембурге и Нидерландах (с резиденцией в Брюсселе).С мая 2017 и 31 декабря 2018 года — директор Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте Республики Узбекистан.